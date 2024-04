È stata ricostruita almeno in parte la dinamica dell’incidente avvenuto ieri nel tardo pomeriggio a Quartu costato la vita a Roberto Massa, 53 anni.

L’uomo, titolare di una ditta di autospurgo, diacono e da anni collaboratore della parrocchia di Sant’Elena, viaggiava in sella alla sua moto quando, all’incrocio tra via Cagliari e via Livorno, si è scontrato con una Citroen, forse a causa di una mancata precedenza.

La due ruote ha sbandato e Massa è finito a terra, rimanendo esanime. Sotto choc il conducente dell’auto che ha chiamato subito i soccorsi.

Quando l’ambulanza è arrivata sul posto, per il motociclista non c’è stato nulla da fare.

La tragedia ha suscitato grande cordoglio in città dove l’uomo era molto conosciuto e stimato: «Un ragazzo buono che aveva una grande capacità di dialogo con i giovani, siamo affranti, è una perdita grandissima per la basilica e per tutta la città anche in considerazione del grande lavoro che Roberto faceva nell'oratorio», ha detto il sindaco Graziano Milia.

Raffaele Serreli

