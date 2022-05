Brutto incidente a Muravera, sulla statale 125 variante “Orientale Sarda”.

Coinvolti tre veicoli, con quattro persone che sono rimaste ferite.

Per le operazioni di soccorso e sgombero della sede stradale, specificano da Anas, “il traffico è stato deviato al km 39,500 lungo la NSA 371 e la provinciale ex SS 125, ed in prossimità del km 46,800 sulla SS 387 e la provinciale ex SS 125”.

Sul posto sono presenti le squadre Anas, del 118 e delle Forze dell'Ordine.

