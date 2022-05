Incidente stradale con due feriti ricoverati all'ospedale Brotzu: è successo sulla nuova Orientale sarda al 46esimo chilometro in territorio di Muravera dove, per cause in via di accertamento da parte ella Polstrada, si sono scontate una Golf e una Micra: i due conducenti di 49 e 38 anni di Tertenia sono stati subito soccorsi e accompagnati in ospedale in codice rosso. Su una delle auto viaggiavano anche due bambini di un mese e mezzo di età (gemelli), rimasti illesi.

Sul posto è intervenuta la Polizia stradale, la circolazione è stata chiusa e deviata. L'Anas è intervenuta poi con alcuni operai che hanno messo in sicurezza il sito e il traffico dopo alcune ore ha ripreso a scorrere regolarmente.

