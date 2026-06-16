Momenti di tensione oggi lungo la Statale 130, in direzione Cagliari. Un incendio di sterpaglie e rifiuti abbandonati è divampato improvvisamente a bordo strada, in corrispondenza dell'imbocco per la Provinciale 2 verso Capoterra.

Le fiamme, complice il vento, si sono propagate rapidamente vicino al cavalcavia, sprigionando una densa coltre di fumo che ha costretto le autorità a chiudere temporaneamente la circolazione per ragioni di sicurezza.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, che hanno domato il rogo, supportati dagli agenti della Polizia Stradale e dal personale Anas per la gestione del traffico e il ripristino della viabilità.

La situazione è tornata gradualmente alla normalità dopo l'intervento di messa in sicurezza.

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