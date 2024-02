Notte di paura a Settimo San Pietro.

In via Roma un incendio ha distrutto un’automobile e il portoncino di una casa, fortunatamente non si sono registrati danni a persone.

L’allarme è scattato intorno alle 2 e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che sono riusciti a domare le fiamme ma non a salvare l’auto, che è andata completamente distrutta.

È il secondo episodio nel giro di una settimana a Settimo: il 29 gennaio, sempre di notte, due auto e una casa furono distrutte dalle fiamme. Quattro persone rimasero lievemente intossicate, anche una bimba.

