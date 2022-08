Incendio di masserizie e vegetazione a Quartu tra via Uda e un'area rurale del lago Simbirizzi.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 22:30 di ieri al numero di emergenza 115 della sala operativa del Comando dei Vigili del Fuoco.

Sul posto è intervenuta una squadra di pronto intervento della sede centrale con aps e fuoristrada dotato di modulo antincendio boschivo.

In fiamme materiali plastici e vecchi elettrodomestici: gli operatori hanno localizzato anche alcune bombole di GPL abbandonate, raffreddate e messe in sicurezza.

Non risultano coinvolte persone o beni.

Al termine delle operazioni i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla bonifica dei focolai residui e avviato gli accertamenti per stabilire le cause del rogo.

