Torna la paura a Quartu. Dopo il devastante incendio di ieri pomeriggio, che ha mandato in cenere ettari di canneto partendo da viale Marconi e arrivando in via Della Musica, un focolaio si è riacceso questa mattina tra via Turati e via della Musica nella parte interna del Molentargius, intorno alle 13.

Sul posto sono arrivate subito le squadre dei vigili del fuoco, Nos protezione civile e Forestali che per fortuna sono riusciti subito a spegnere il rogo prima che potesse creare problemi più gravi. Sono in corso le operazioni di bonifica. L'attenuazione del vento di maestrale ha reso più facili le operazioni delle forze antincendio.

Resta alta l'allerta anche nelle prossime ore per il possibile riaccendersi di altri focolai.

© Riproduzione riservata