I carabinieri della Stazione di Decimomannu hanno denunciato per falso materiale un 32enne di Decimoputzu di fatto domiciliato a Villaspeciosa, meccanico con precedenti denunce a carico.

Fermato a un posto di controllo in via Villacidro a Decimoputzu alla guida di una Fiat Punto, è risultato senza patente.

O meglio, ha presentato ai militari un permesso di circolazione che però a quanto emerso successivamente era stato abilmente contraffatto.

Per lui si prospettano tempi lunghi per prendere la patente (quella vera) e un procedimento penale per l’episodio.

(Unioneonline/D)

