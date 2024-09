Giorgia Cossu è la vincitrice del Concorso fotografico amatoriale “Immagine in un click” promosso dall’Università Trexentese della Terza Età in collaborazione con la Pro loco e il Comune di Suelli. L’iniziativa, inserita nel ricco programma della rassegna “Estate Suellese” ormai alle battute conclusive, ha visto partecipare numerosi appassionati che si sono messi in gioco con i loro scatti dando vita anche a una ricca mostra fotografica allestita nel piazzale della chiesa dedicata a San Giorgio.

La giuria ha valutato le immagini per l’originalità e per la capacità di rappresentare, anche secondo un parametro estetico, i valori e l’identità culturale del territorio. È stata premiata Giorgia Cossu, educatrice della casa di riposo di Suelli, che ha fotografato l'ospite Giorgina Lecis (88 anni) mentre dipinge. Al secondo posto Manuela Ibba, terzo gradino del podio per Maria Rosaria Mallus. «Ci siamo recati nella struttura residenziale per consegnare il primo premio alla persona che ha scattato la fotografia e alla protagonista rappresentata», dice Antonello Melis, presidente dell’Università della Terza Età. I primi classificati hanno ricevuto tre opere in ceramica offerte dall’artista locale Sergio Sergi.

L’Università della Terza Età della Trexenta nasce per rispondere ai bisogni di una popolazione che, con l’allungarsi della vita ed il miglioramento qualitativo della stessa, cerca di fronteggiare un’esigenza nuova: socializzare, scoprire, imparare sempre di più. «La ricerca del miglioramento della qualità della vita è, per la nostra associazione, uno stimolo quotidiano alla crescita attraverso l’approfondimento e la partecipazione alla vita sociale», conclude Melis.

