«Riposa in pace mio grande amore. Riposa tra la pace e l’amore di tutti coloro che sono volati via. Festeggia, scherza con tutti gli angeli del cielo infinito. Ora potrai essere come Peter Pan: ora resterai un’eterna bambina».

Video di Stefano Anedda Endrich

Il dolore di un giovane di 18 anni per la perdita della «mia dolce metà» è affidato ai social. Cristian Marcia ha pubblicato un video su TikTok per celebrare il suo amore per Asia Loddo, morta a 16 dopo una caduta in scooter a Is Pontis Paris: ferite che si sono rivelate letali, dopo quattro giorni di ricovero nel reparto di Rianimazione del Brotzu.

Ieri sono stati celebrati i funerali in una chiesa di Sant’Antonio a Quartu gremita. Una funzione seguita da una fiaccolata, tra palloncini, striscioni, fumogeni: un cordoglio a tratti silenzioso e in altri momento caratterizzato da uno sfogo di vitalità giovanile per una perdita che sembra senza un perché. Tutto rilanciato dal video pubblicato dal diciottenne.

«Potrai volare sull’isola che non c’è», prosegue il messaggio, «sarai come l’acqua che scorre nelle cascate, belle pure e rumorose. Potrai entrare e uscire da tutte le nostre case quando vorrai. Non importa se non possiamo vederti, toccarti: basta che ti avvicinerai a noi e capiremo che sei con noi».

«Ora», è ancora il pensiero per Asia, «non servirà più correre, andare di fretta. Potrai fare tutto con estrema calma, senza nessuno che ti insegue o che ti fermi. Inseguiremo tutti i tuoi sogni infranti, e faremo in modo che Asia sia per sempre realizzata al massimo. Quando avremmo bisogno di te basterà guardare le stelle e cercare quelle che brilla di più, ti lasceremo un sorriso per non dimenticare mai la stella meravigliosa che sei. Ti amo tanto mia cara dolce metà. Ricordati sempre che per me sarai la mia unica stella che guarderò ogni notte».

(Unioneonline/E.Fr.)

