Alla fine nemmeno il parroco padre Stefano Cogoni riesce ad andare avanti. La commozione lo vince più volte quando ricorda Asia, «una ragazza solare e simpatica» e quando la ringrazia per la donazione degli organi, «che salveranno la vita ad altre persone». Sono accorsi in tantissimi questo pomeriggio nella chiesa di Sant'Antonio a Quartu per l'ultimo saluto ad Asia Loddo, la sedicenne scomparsa dopo quattro giorni di coma a seguito di un incidente a Is Pontis Paris.

Funerali di Asia Loddo, l'esterno della chiesa di Sant'Antonio a Quartu (foto Stefano Anedda Endrich)

A scortare la bara bianca, ricoperta di rose, uno stuolo di amici tutti con una maglietta con la foto di Asia che sorride felice tenendo in mano un mazzo di fiori e sopra la scritta «Nessuno muore nel cuore di chi vive. Ciao Asietta». La stessa che indossano anche i genitori della ragazza, mamma Tamara e papà Agostino che siedono nei primi banchi, messi al tappeto dal dolore. Stringono mani, ricevono baci bagnati di lacrime, si guardano intorno spaesati.

Funerali di Asia Loddo, l'interno della chiesa di Sant'Antonio a Quartu (foto Stefano Anedda Endrich)

Prima del commiato è un amica di Asia a leggere un piccolo pensiero: «Ciao amore nostro, non avremmo mai immaginato di arrivare a un giorno del genere. Eri solare, sempre sorridente. Fa male sapere che non ci sei più. Eri sempre pronta ad aiutare tutti, avevi tante passioni. Eri la nostra cuoca. Ciao Asietta sarai per sempre la nostra bambina».

Funerali di Asia Loddo, la bara all'interno della chiesa di Sant'Antonio a Quartu (foto Stefano Anedda Endrich)

Dopo, a fatica, il feretro esce dalla chiesa tra una selva di ombrelli e palloncini colorati, per l'ultimo viaggio verso il cimitero.

