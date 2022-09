Il parcheggio atteso da anni al servizio della spiaggia di Baccu Mandara potrebbe essere realizzato per la prossima estate.

Il Comune di Maracalagonis lo ha in programma: una necessità in assoluto vista la carenza di parcheggi anche di fortuna e abusivi, lungo l'intera costa ad iniziare da Mari Pintau, territorio di Quartu dove pochi giorni fa la polizia locale quartese ha elevato diverse multe per le macchine parcheggiate lungo la litoranea.

Del parcheggio di Baccu Mandara si parla da parecchi anni, col progetto avviato dalla vecchia amministrazione capeggiata dal defunto Mario Fadda. Un progetto con spazi verdi, aiuole, servizi e rete idrica con docce. Non è mai decollato: ora si riparla dell'iniziativa.

Lo stesso assessore all'Urbanistica Antonio Melis ha recentemente assicurato la realizzazione del progetto.

