Il Museo archeologico di Senorbì si arricchisce di una nuova galleria d’arte.

Si chiama “Ritagli, storie dentro e fuori casa” la mostra dell’artista Ilaria Alice Toro visitabile nel Museo Domu Nosta (MADN) di via Scaledda 1 che resterà allestita sino a giovedì 3 luglio.

«L'approccio visionario di Alarice, pseudonimo dell’artista, reinventa lo spazio temporaneo del MADN per dare vita a una galleria di opere in cui l'inaspettato prende forma in un percorso carico di emozioni», ha detto la direttrice del Museo Elisabetta Frau in occasione dell’inaugurazione della mostra, alla quale ha partecipato la curatrice Marcella Serreli, storica dell'arte già Direttrice della Pinacoteca Nazionale di Cagliari.

Si tratta di un allestimento unico nel suo genere: il cinema della Golden Age, i fasti del teatro shakespeariano, le icone della storia dell'arte sono alla base di un moto creativo perpetuo che si impone per raffinatezza e profondità, cura e bellezza. L’esposizione è aperta ai pubblico dal martedì alla domenica, dalle 9 alle 13 e nel pomeriggio dalle 16 alle 19. L’iniziativa è promossa dal Museo e dalla cooperativa Domu Nosta alla quale è affidata la gestione della struttura museale, con il patrocinio del Comune di Senorbì.

