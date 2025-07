Tentato furto nella notte al supermercato Crai di Pula.

Alcuni malviventi hanno usato un’auto come ariete per sfondare l’ingresso del punto vendita. Una volta dentro, hanno cercato di impossessarsi della cassaforte, ma il colpo non è andato a segno. I ladri si sono dati alla fuga poco , lasciando ingenti danni alla struttura.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Pula, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto e identificare i responsabili.

Utili alle indagini potrebbero essere le immagini delle telecamere di sorveglianza.

