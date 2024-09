Cresce la paura a Mulinu Becciu dove è stato visto nuovamente l’uomo che, incappucciato e vestito di nero, ormai da tempo si aggira per le strade del quartiere cagliaritano. In tanti lo chiamano “il maniaco”, anche se la sua identità – ad ora – resta un mistero. L’ultimo avvistamento risale alla notte scorsa quando due ragazze lo hanno incrociato per strada, denunciando poi l’accaduto sui social, nel tentativo di allertare il vicinato: «Era sotto le scale del condominio di Via Borromini e poi lo abbiamo visto mentre cercava di nascondersi nella stradina a fianco al palazzo».

Le giovani hanno seguito i suoi movimenti con attenzione, cercando di non perderlo di vista, riuscendo a ricostruire buona parte dei suoi spostamenti: «Era nascosto dietro una macchina in via Gherardo delle notti di fronte al parchetto, poi ha iniziato a correre nella campagna di fronte che porta in via Carpaccio». Chiamate le forze dell’ordine, l’uomo «ha fatto in tempo a scappare anche questa volta».

La descrizione del “mister x” coincide con quelle già date in passato dalle altre persone che lo hanno incontrato: «Era un uomo vestito tutto di nero, incappucciato, e sembrava avesse il volto coperto come se indossasse uno scaldacollo che gli copriva il viso, abbastanza magro e alto più o meno 1 metro e 70». Infine l’appello: «Vi prego chiunque sia della zona e veda qualcosa o qualcuno di sospetto chiamate subito le forze dell'ordine o fate qualcosa perché non si può vivere così, siamo terrorizzate siamo giovani e non è giusto che abbiamo paura perché per strada girano elementi del genere».

All’appello sulla rete si aggiunge un’altra testimonianza. La zona resta la stessa, persone (forse) pure: «Avvistato in via Giotto un paio di giorni fa, indossava anche dei guanti neri, mi ha seguito per un po’ ma ha desistito nell’avvicinarsi perché avevo i cani. Non ho potuto chiamare le forze dell’ordine perché ero sprovvista di cellulare».

(Unioneonline/v.f.)

