Ha fatto tappa anche a Burcei il team del progetto "Route 377", sostenuto anche dal Touring club italiano, che vede il ciclista Paolo Massenti e il musicista Sebastiano Dessanay, impegnati nel giro dei 377 paesi della Sardegna.

Ai due è stata consegnata all'amministrazione comunale una lettera d'intenti che impegna alla condivisione dei temi ecologici quali ad esempio, la piantumazione di nuovi alberi.

Paolo e Sebastiano torneranno fra qualche mese per la piantumazione degli alberi con i ragazzi delle scuole del paese.

Da Burcei, il viaggio continuerà nei prossimi 14 giorni con la visita a tutti i Comuni sardi.

Il progetto Route 377 fa capo all’Associazione 377 insieme all'associazione Bike Tour 4 Mori.

Paolo Massenti, ciclista amatoriale, pedalerà lungo la Sardegna assistito da un mezzo di supporto condotto da Sebastiano Dessanay.

“L’idea del tour nasce dalla necessità di istituire un percorso ciclistico che, partendo da uno qualsiasi dei 377 comuni sardi, li tocchi tutti ritornando poi al punto di partenza. Un circuito inclusivo di tutti i comuni dell’isola, dei suoi territori e delle sue diversità, percorribile no-stop o a tappe, da professionisti e amatori e appassionati della bicicletta. Partendo da Cagliari il 20 agosto, si tornerà a Cagliari il 3 settembre, dopo 14 giorni esatti in giro per tutta l’isola”.

Il progetto Route 377, unisce simbolicamente tutti i centri dell’isola, grandi e piccoli, costieri e montani, e mira ad accendere un riflettore sulla potenzialità del cicloturismo e dei nuovi cammini ciclabili in Sardegna.

L’iniziativa ha anche una forte impronta ecologista: intende sensibilizzare le amministrazioni comunali e i cittadini sulla tematica ecologica della fragilità dell’ecosistema bosco e degli incendi, piaga che di anno in anno riduce la presenza di alberi in Sardegna.

Per questo, verrà consegnata a mano una lettera in ogni Comune chiedendo all’amministrazione comunale un gesto simbolico: l’impegno a piantare nel proprio territorio comunale uno o più alberi a ricordo della impresa ciclistica Route 377.

Lungo l’itinerario percorso da Paolo Massenti, Sebastiano Dessanay “bombarderà” alcuni terreni con “munizioni verdi” contenenti semi di facile attecchimento: un gesto concreto per rinverdire i territori sardi.



