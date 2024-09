Il Caseificio Garau di Mandas partecipa a Caseifici Open Day, l’evento per scoprire il formaggio. Domani e domenica il pluripremiato caseificio del paese dell’alta Trexenta apre le sue porte per raccontare, degustare e far conoscere la propria attività e i propri prodotti. L’iniziativa, giunta alla settima edizione, è rivolta a famiglie, appassionati, esperti e curiosi che avranno l’opportunità - nel caso di Mandas - di scoprire nel luogo di produzione i sapori del formaggio attraverso visite guidate, degustazioni, assaggi e laboratori del gusto.

Fondato nel 1880 da Antonio Garau, il Caseificio Garau è il più antico in attività in Sardegna, portando avanti una tradizione casearia di famiglia che oggi ha raggiunto la quarta generazione. L'azienda si distingue per l'impegno nella produzione artigianale di formaggi di alta qualità, utilizzando esclusivamente il latte ovino da allevamenti al pascolo. «Con la nostra attività lavoriamo per mantenere vivo il legame con la storia grazie alle antiche cantine, fatte di pietra locale e fango, che creano condizioni ideali per una stagionatura naturale», dice Marina Garau, che gestisce l’azienda insieme al fratello Mimmo.

Da una parte, la più che secolare tradizione, dall’altra, la famiglia Garau, ha saputo innovare il proprio prodotto, conquistando riconoscimenti a livello nazionale e internazionale con il Granduca di Mandas - primo classificato da Gambero Rosso migliore pecorino sardo sul mercato nazionale ed estero e al World Cheese Awards secondo tra i migliori pecorini al mondo - e con il Piccolo Giunco, nel podio tra i migliori formaggi d'Italia e tante altre premiazioni.

