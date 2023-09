Il prestigioso magazine enogastronomico “Vino da bere” ha pubblicato la guida dei migliori Monica di Sardegna.

In cima alla classifica con il punteggio di 98/100 si è classificato il Duca di Mandas (annata 2021) della Cantina Trexenta di Senorbì. Con queste parole la preziosa guida (un punto di riferimento nel mondo dell’enologia) ha descritto la Monica trexentese: «Eleganti e intense sensazioni speziate si uniscono a note di frutto rosso maturo e di macchia mediterranea. Bocca vinosa ed intensa in cui si equilibrano sapidità, freschezza, tannicità vellutata e sbuffi di boisé che ci accompagnano nel lunghissimo finale. Ottimo il rapporto qualità-prezzo. Inevitabile la nostra standing ovation».

È grande la soddisfazione per la cooperativa vitivinicola della Trexenta che, grazie a pratiche colturali innovative, da diversi anni sta portando avanti un ambizioso progetto che si propone di migliorare la qualità dei prodotti in un'ottica di conquista dei nuovi mercati più prestigiosi. I suoi vini sono molto apprezzati non solo in Italia ma anche all’estero.

I Paesi in cui attualmente sono commercializzati sono Francia, Spagna, Inghilterra, Germania, Svizzera, Belgio, Danimarca, Lussemburgo, Olanda, Repubblica Ceca, Lituania, Stati Uniti, Giappone, Canada e Cina.

Il premio al Duca di Mandas è un riconoscimento all’intero territorio.

«Lo scorso anno Il Gambero Rosso aveva decretato il Granduca di Mandas del caseificio Garau come miglior formaggio della Sardegna – ricorda il sindaco di Mandas Umberto Oppus –, adesso invece è stato celebrato il vino prodotto dai nostri viticoltori: è doveroso fare i complimenti al presidente della Cantina Trexenta Angelo Carta, a tutti i dirigenti, i dipendenti e i conferitori».

