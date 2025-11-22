Uno spettacolo vocale-strumentale per ribadire il no della comunità del Parteolla a qualsiasi forma di violenza e discriminazione contro le donne.

La manifestazione organizzata e dalla Pro Loco rientra nel cartellone degli appuntamenti della rassegna “Donori in musica” patrocinata dal Comune di Donori e nel progetto “Suoni e voci per l’Isola” dell’associazione musicale “Ennio Porrino”.

Il concerto “Rose Spezzate” vedrà sul palco il duo formato da Manuela Ragusa (voce) e Mario Pierno (chitarra). L’appuntamento è per martedì 25 novembre alle 18.30 nell’ex Montegranatico. Ingresso gratuito.

