Operazione antidroga a Selargius: i carabinieri della Stazione hanno arrestato un operaio con l'accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio.

In merito i carabinieri mantengono uno stretto riserbo. Sembra che il blitz sia scattato in strada col controllo di alcune persone fra cui l'indagato trovato in possesso di stupefacenti. È così scattata una perquisizione domiciliare col recupero di diversi chili fra hashish e marijuana. In merito al momento non trapelano altre notizie.

A Villaperuccio invece i Carabinieri del NORM della Compagnia di Iglesias hanno arrestato, per produzione e detenzione di sostanze stupefacenti, un 21enne del luogo; il giovane, a seguito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di un chilo di marijuana già essiccata. In soffitta è stato rinvenuto invece un piccolo vivaio adibito alla coltivazione della cannabis e vario materiale per il confezionamento delle dosi ricavate.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, mentre il giovane è stato ristretto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo al tribunale di Cagliari.

