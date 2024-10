Tradizione e modernità si intrecceranno nel laboratorio che si svolgerà questo pomeriggio nella biblioteca di via Muratori a Pimentel.

Dalle 16:30 i bambini dai 5 ai 12 anni saranno coinvolti in una lettura in lingua sarda a tema Halloween in cui si parlerà anche delle tradizioni sarde per la festa dei defunti come is animeddas e is pannixeddas. Seguirà un laboratorio con materiali di riciclo.

L’incontro è organizzato dall'Ufficio Lingua Sarda della provincia Sud Sardegna, sede di Sanluri, in collaborazione con la Biblioteca di Pimentel.

