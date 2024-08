Un guasto improvviso e imprevedibile nella condotta principale di Abbanoa, in località Is Porcilis a Nuraminis, mette a rischio l’utilizzo dell’acqua corrente nelle case per i prossimi giorni.

«Con preghiera di condivisione informo la popolazione che questa notte si è verificato nell'agro di Nuraminis un guasto nella condotta principale di Abbanoa. Tra oggi e domani, in caso finissero le scorte d'acqua del serbatoio principale, potrebbe venire meno l'erogazione dell'acqua nel centro abitato», afferma il sindaco Stefano Annis a mezzo social questa mattina.

Al problema, che si è verificato la notte scorsa, sta già lavorando una ditta con la speranza che si possa ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile.

