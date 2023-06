Il vicesindaco e assessore allo Sport del Comune di Guasila lo aveva annunciato: «Il nome del nuovo campo sportivo metterà tutti d’accordo». E così è stato.

L’amministrazione comunale ha inaugurato gli impianti sportivi realizzati con l’obiettivo di offrire all’intera comunità spazi adatti allo svago e alla pratica di diverse discipline. Nell’occasione è stato svelato il nome dato allo stadio, intitolato alla pace e all’amicizia.

«Questo non è un nome a caso o dato tanto per distinguersi – ha spiegato l’assessore Angioni –, è frutto di un ideale che questa amministrazione sta portando avanti da tanti anni. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di unire e non dividere la nostra comunità e i valori della pace e dell’amicizia sono in assoluto i valori universali in cui tutte le persone si riconoscono».

L’intera comunità ha preso parte alla Festa dello sport, in occasione della quale c’è stata l’inaugurazione degli impianti con il taglio del nastro da parte della sindaca Paola Casula e la formazione delle squadre che si sono sfidati nei tornei di tennis, ciclismo, pallavolo, atletica, calcio e judo.

La Giunta comunale di Guasila ha investito importanti risorse per realizzare moderni impianti da gioco pensati per gli appassionati di tutti gli sport, non solo di calcio. Sono diverse le amministrazioni comunali della Trexenta che, seguendo proprio l’esempio di Guasila, hanno sfruttato l’occasione offerta dai fondi del Credito sportivo per rimettere in sesto le vecchie strutture dedicate alle attività ricreative e allo sport dilettantistico.

