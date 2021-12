Una donna di 35 anni di Guasila è stata salvata dai vigili del fuoco dopo essersi gettata nel canale di via Cima, alla periferia del paese, da un’altezza di circa sette metri. Ora si trova all’ospedale Brotzu di Cagliari e non corre pericolo di vita.

La donna, in stato di agitazione, questa mattina all'alba, è uscita di casa e si è recata nelle campagne alla periferia di Guasila, verso Guamaggiore. Si è gettata in un canale colmo d’acqua a causa delle forti piogge dei giorni scorsi: poco prima però aveva chiamato il 112 per chiedere aiuto ai carabinieri.

Gli operatori delle centrali operative di Cagliari e Sanluri sono riusciti a tenerla al telefono, tentando in tutti i modi di placarla e rassicurarla, nell’intento di individuare la zona dalla quale stava chiamando e inviare i soccorsi nel più breve tempo possibile. Così è stato: la donna è stata salvata dai vigili del fuoco di Sanluri.

© Riproduzione riservata