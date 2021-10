I contagi in Sardegna sono ai minimi e in costante diminuzione, ma Guasila finisce in zona rossa.

Lo ha deciso la prima cittadina Paola Casula, nel paese del sud Sardegna – circa 2.600 abitanti – si contano attualmente 27 persone positive e 36 in quarantena.

"Purtroppo continuiamo a registrare un crescente aumento dei casi di positività nel nostro Comune - spiega Casula - e abbiamo una quasi certezza che continueranno a salire. Nei prossimi giorni sarà anche programmata un'attività di screening di massa al quale speriamo ci sia la massima adesione".

A partire da oggi e per i prossimi 15 giorni il paese finisce in lockdown. Sospesa la didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, stop a tutte le attività di tipo sportivo, ricreativo e culturale, all’aperto e al chius, in spazi pubblici e privati. Chiude la biblioteca comunale, niente spettacoli aperti al pubblico, neanche all’aperto, divieto di organizzare feste private o altri eventi. Ancora: stop a manifestazioni e iniziative di qualsiasi altra natura, sospensione dei congressi e dei convegni, e di ogni tipo di evento sociale, chiusura dei parchi e delle aree da gioco. Chiude al pubblico anche il municipio.

