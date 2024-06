Un’intera giornata in ricordo di Daniele Pitzalis, per gli amici Lele, il giovane di Guasila scomparso prematuramente il 23 luglio 2022 in seguito a un'incidente stradale in moto avvenuto lungo la Provinciale 39 tra Ortacesus e Selegas. Si terrà domani, domenica 16 giugno, la seconda edizione del Memorial Daniele Pitzalis con il raduno di Vespe, Fiat 500, motociclette e auto d’epoca promosso dall’associazione “Belli & monelli” e dagli amici di Lele in collaborazione con il Comune di Guasila.

È prevista una grandissima partecipazione. Alle 12, negli impianti sportivi comunali nel Largo Padre Mirto, si terrà il raduno dei veicoli che partiranno per attraversare la Trexenta (previste tappe a Ortacesus, Selegas e Guamaggiore) e fare poi ritorno a Guasila, dando così il via a una serie di appuntamenti all’insegna della musica e della convivialità, proprio come sarebbe piaciuto a Daniele. Il programma della giornata prevede il pranzo alle 13 (nel menù malloreddus alla campidanese, carne allo spiedo, salsiccia arrosto, verdura e dolce) e a seguire musica dal vivo, dj set, street food, beer drinks e premiazione iscritti. Nel centro della Trexenta è indelebile il ricordo della simpatia contagiosa di Daniele, come dimostra il murale realizzato in una parete nel centro del paese su iniziativa dei suoi più cari amici.

