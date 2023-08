Sono iniziati a Guasila i lavori per la realizzazione di un polo per l’infanzia per bambini da 0 a 6 anni. È un investimento da 770.000 euro: soldi stanziati dal ministero dell’Istruzione attraverso i fondi Pnrr.

Il programma prevede la costruzione del nuovo asilo e la ristrutturazione della scuola dell’infanzia, per favorire l’attivazione di un percorso didattico-integrato per le bambine e i bambini sino sino al compimento del sesto anno d’età (sino all’ingresso nelle scuole elementari). «L’obiettivo è realizzare un’opera che guarda al futuro della nostra cittadina», spiega la sindaca Paola Casula.

La Giunta comunale ha incassato i fondi del ministero dell’Istruzione attraverso la presentazione di un progetto che persegue alcuni degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il programma di investimenti che l’Italia e gli altri stati dell’Unione Europea devono consegnare obbligatoriamente alla Commissione Ue per accedere alle risorse del Recovery fund.

L’iniziativa progettuale è pensata per integrarsi alla nascita del primo Campus civico della Trexenta che verrà realizzato proprio a Guasila. L’obiettivo è far convivere in un unico grande spazio aule didattiche, laboratori, refettorio, strutture per le attività extrascolastiche, scambi culturali e di alloggio.

