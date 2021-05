Un sedicenne, Nicola Melas, è morto schiacciato da un trattore nelle campagne di Guasila.

L’incidente, le cui cause sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Stazione di Guasila, è avvenuto in tarda mattinata in un’azienda agricola.

Sul posto, alla periferia del paese in direzione del vicino paese di Pimentel, è arrivato il carro funebre che su autorizzazione del magistrato di turno ha portato via la salma.

Il trattore è ancora sul luogo dell’incidente: verrà sottoposto a sequestro giudiziario per tutte le indagini del caso.

- NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO –

© Riproduzione riservata