Ieri a Guamaggiore, i carabinieri della Stazione di Guasila, in collaborazione con i colleghi del Radiomobile della Compagnia di Sanluri, hanno denunciato un 39enne marocchino per guida in stato d’ebbrezza.

L’uomo, commerciante di rottami, già noto alle forze dell’ordine, è finito nei guai dopo che alla guida di un Ford Transit si è schiantato prima contro un’auto posteggiata e poi contro il muro di una casa.

Sul posto, in via Centrale, sono quindi arrivati i militari, che hanno sottoposto l’uomo all’etilometro, trovandogli alcol nel sangue quattro volte il limite massimo consentito.

A quel punto sono scattati i provvedimenti, compreso il sequestro di veicolo, patente e carta di circolazione.

