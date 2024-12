Raid vandalico al Centro servizio dell’area archeologica di “Barru”, in territorio di Guamaggiore, di prossima inaugurazione.

Danneggiati gli infissi e due estintori. Rubate due sedie. Della vicenda si occupano i carabinieri di Guasila che hanno già effettuato un sopralluogo interrogando diverse persone.

«Il Comune – ha detto sconcertato Cappai – da anni è impegnato nel recupero del grosso sito archeologico, uno dei più straordinari dell’intera Sardegna. In questo contesto, è stato realizzato anche il Centro servizi con sala convegni, punto di ristoro e altre strutture necessarie per fare del nuraghe Barru, un punto di riferimento in Sardegna e non solo, sotto il profilo archeologico e turistico. L’inaugurazione è stata programmata per la primavera. Faremo di tutto per rispettare i tempi. Quello che non comprendo è il movente di una simile azione che ai responsabili non ha portato sicuramente nulla e che ha invece creato danni al Comune e alla comunità».

