Dopo due anni tornano a Guamaggiore i festeggiamenti in onore di Santa Maria Maddalena.

Da due mesi il comitato è al lavoro per la buona riuscita della festa che avrà inizio domani 20 luglio. "Abbiamo voluto curare ogni dettaglio, sia per la parte religiosa che quella civile - dice il Maria Filomena Ledda – grazie alla generosità dei guamaggioresi, alla preziosa collaborazione dell’amministrazione comunale, delle associazioni e grazie all’impegno e l’entusiasmo dei componenti del comitato, si è riusciti a mettere in piedi un programma che coinvolga l’intera collettività. Speriamo in una buona riuscita”.

“Finalmente, dopo due anni di limitazioni, torna la festa in tutto il suo splendore. È importantissimo che le tradizioni vengano salvaguardate e tramandate”, le parole del sindaco Nello Cappai.

IL PROGRAMMA – In apertura, il 20 luglio dalle 18, è in programma un intrattenimento per i bambini. Seguirà alle 21:30, ci sarà la proiezione in prima visione del film “A Guamaggiore con Cicytella”, che vede protagonisti i bambini della Scuola Primaria di Guamaggiore con la regia di Marco Melis. Proseguirà la serata musicale con un dj-set.

Giovedì 21 luglio dopo la Santa messa delle 19:30, il simulacro della compatrona raggiungerà in processione la chiesetta campestre nel colle di Santa Maria Maddalena. Alle 22 serata musicale col gruppo Deamistate.

Venerdì 22 luglio, giorno della festa, alle 19 Santa messa all’aperto nel colle di Santa Maria Maddalena e a seguire processione con cavalieri, gruppi folk, associazioni, launeddas e organetto. Il simulacro della compatrona sarà trasportato dal carro trainato dai buoi. Al termine spettacolo pirotecnico a cura dei Fratelli Massa e spettacolo musicale “Sardinia Folk Fest” con Massimo Pitzalis e Carla Denule.

Sabato 23 luglio, in chiusura, dopo la Santa messa delle 19, la Santa rientrerà nella parrocchia. Più tardi sfilata di moda a cura dell’associazione Capoterra 2000 Accademy.

© Riproduzione riservata