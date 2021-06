Sono in fase di completamento i lavori finalizzati a rendere percorribili le strade esterne al centro abitato di Guamaggiore.

La Giunta comunale sta proseguendo con gli investimenti di importanti risorse per la sistemazione e la messa in sicurezza della viabilità rurale, per consentire agli agricoltori e agli allevatori del paese di raggiungere le loro aziende senza particolari difficoltà. Gli ultimi interventi in programma costano 86000 euro, soldi che vanno ad aggiungersi ai 700mila euro già spesi per il rifacimento della bitumazione delle strade a penetrazione agraria. "Gli interventi sulla viabilità rurale sono di fondamentale importanza per il sostegno delle nostre imprese del settore primario, tanto è vero che storicamente la nostra amministrazione ha sempre manifestato particolare attenzione verso il comparto agropastorale”, ha detto il sindaco Nello Cappai. Sono stati realizzati anche una serie di interventi di sistemazione della segnaletica orizzontale e verticale, oltre alla pulizia delle cunette e la sistemazione dei guard-rail.

