Il comitato per i festeggiamenti di San Sebastiano Martire di Guamaggiore organizza la prima edizione delle Guamaggioriadi. L’appuntamento è per domenica 13 aprile, alle 15, negli impianti sportivi in via Trexenta a Guamaggiore. Parteciperanno un centinaio di atleti suddivisi in diverse squadre. Tre le categorie: bambini (6-10 anni), Ragazzi (11-17 anni) e Senior (dai 18 anni in su). Concorrenti che si affronteranno in ben undici discipline: Tiro alla fune, Cielomondo, Corsa con i sacchi, Cucchiaio e pallina, Gioco della spugna, Bocce, Trottola, Lancio della balla, Rubabandiera, Staffetta e Tiro con l’arco.

«Tutti atleti amatoriali – esordisce il presidente del comitato per i festeggiamenti di San Sebastiano Martire di Guamaggiore, Emanuele Congiu, – principalmente del paese e di tutte le età. Il più giovane ha cinque anni, il più anziano novantadue e parteciperà alla disciplina della Trottola (in sardo Sa “Badrunfola”). Sono state coinvolte tutte le associazioni locali e le attività sportive. Già state tante le adesioni. Questo non può che farci piacere». Il sindaco di Guamaggiore Nello Cappai: «Un’iniziativa interessante che va alla riscoperta delle tradizioni: invitiamo tutti i cittadini alla partecipazione. Una giornata di sport, di festa e di amicizia. Il nostro paese ha voglia di crescere anche attraverso a queste manifestazioni».

«Un evento intanto tutto nuovo – dice il nuovo parroco (dal 18 gennaio scorso) di Guamaggiore, Don Andrea Pelgreffi – importante anche per riprendere la vita parrocchiale. Il 19 marzo abbiamo inaugurato la Ludoteca, grazie al Comune che ci ha messo a disposizione il locale, intitolata a Papa Giovanni Paolo II che è stato un grande educatore delle giovani generazioni. La manifestazione di domenica prossima è un altro passo per richiamare i principi del Vangelo come l’Amicizia, la Solidarietà e la Fratellanza e che sta all’interno del progetto di evangelizzazione che non deve essere soltanto dentro la Chiesa ma anche all’esterno. Un modo – conclude Don Andrea, anche allenatore di basket – anche per intercettare persone e ragazzi in questo momento lontane da Dio».

© Riproduzione riservata