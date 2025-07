Solo i migliori possono partecipare e solo i migliori tornano a casa con una stella. Il Great Taste Awards è un concorso rivolto alle eccellenze del food & beverage di tutto il mondo. Sono stati annunciati oggi i risultati di Great Taste 2025, il prestigioso evento mondiale dedicato alla valutazione e all’accreditamento dei prodotti alimentari e delle bevande: il Caseificio Garau di Mandas ha conquistato ben 8 stelle. Un risultato eccezionale per la storica azienda della Trexenta.

Organizzato dalla Guild of Fine Food, l’edizione di quest’anno ha registrato un record assoluto di partecipazioni: 14.340 prodotti da 110 nazioni, giudicati da oltre 500 esperti. Great Taste si distingue per un processo di valutazione multilivello basato su una degustazione “alla cieca”. I prodotti vengono testati senza etichette, packaging o riferimenti al produttore. La giuria valuta ogni proposta seguendo criteri precisi: gusto, aspetto, aroma, consistenza e sensazione al palato.

Fondato nel 1994, Great Taste è organizzato dalla Guild of Fine Food. I giudici includono i palati più esigenti, appartenenti a critici alimentari, chef, ristoratori, acquirenti al dettaglio, cuochi, produttori e una schiera di giornalisti e social media influencer dall'intero settore alimentare. Ogni anno migliaia di concorrenti fanno a gara per avere l'adesivo "Great Taste" più ambito sui loro prodotti, considerate le Olimpiadi del cibo. «Abbiamo sempre partecipato ai concorsi mondiali specifici per i formaggi ma ancora non ci eravamo confrontati con il food e beverage proveniente da tutto il mondo - dicono i produttori Marina e Mimmo Garau -, i premi si traducono in stelle e, riceverne anche solo una, è sinonimo di eccellenza e onorificenza a livello internazionale, ne abbiamo portato a casa 8 e non possiamo che essere estremamente felici e orgogliosi e sempre più motivati a produrre l’eccellenza casearia sarda».

Il formaggio “Giunco” è stato premiato con 2 stelle con la seguente motivazione: «Ha un aspetto esteticamente gradevole e un aroma di noci e spezie. Il sapore è ben bilanciato con un buon livello di sapidità. È un formaggio onesto e bellissimo, pieno di sapore; duro al palato ma che rilascia una piacevole gamma di erba, noci e spezie». “Colline di Mandas” ha conquistato 2 stelle: “Formaggio estremamente invitante, forte ma non troppo piccante. I cristalli di sale della stagionatura danno una consistenza interessante per completare i toni nocciolati”. “Granduca di Mandas” una stella: «Un pecorino con un aroma floreale, con una fruttuosità e una personalità davvero potente. L'aroma è intenso e invitante, ricco di latte di pecora e cremoso al tatto». “Su Nuraxi” una stella: «Formaggio di pecora con una pasta chiara, cremosa e offre ricchezza e una sensazione umida al palato. La salinità è soddisfacente e l'acidità è ben bilanciata». Una stella anche per “Cardedu”: «Un Pecorino giovane con una crosta ben formata e asciutta e una pasta di colore molto uniforme, deliziosamente cremoso al palato». Il Pecorino “Su Nuraxi Semistagionato” ha conquistato una stella: «Offre l'aroma atteso, ricco del carattere del latte di pecora. Consistenza morbida, un tocco elastica, che offre un sapore fresco con un sentore sapido».

