Ricoverato in ospedale al Brotzu il 17enne rimasto coinvolto nel pomeriggio a Monserrato in un grave incidente stradale nella via Cabras.

Il giovane non correrebbe pericolo di vita anche se è stato soccorso in codice rosso e accompagnato al Pronto soccorso con un’ambulanza del 118.

I carabinieri di Monserrato hanno ultimato gli accertamenti: il 17enne era in sella alla sua moto finita su un’utilitaria che pare si sia fermata per consentire il passaggio di un bus.

L'impatto è stato violentissimo col ragazzo finito a terra con ferite al capo e a un braccio.

