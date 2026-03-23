Una giornata di sport e condivisione al bocciodromo di Mandas, dove i bambini del Kids Multisport Winter Camp hanno incontrato le loro famiglie per la “Festa della famiglia”.

I più piccoli si sono avvicinati al gioco delle bocce, provando per la prima volta uno sport legato alla tradizione locale. Tra esercizi, tentativi e piccole sfide, bambini e genitori hanno partecipato insieme, alternandosi in campo e trascorrendo del tempo fianco a fianco.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie all’ospitalità dell’associazione Soms Mandas, che ha messo a disposizione gli spazi del bocciodromo. Dopo l’attività sportiva, il gruppo si è spostato su un momento più conviviale con la celebrazione di un compleanno, tra musica e giochi. Non solo sport dunque: ampio spazio è stato dedicato alle attività più tranquille, quali disegno libero e decorazione di vasetti in vista della Pasqua. Iniziative giocose pensate per stimolare creatività e autonomia.

L’iniziativa si è conclusa all’aperto, nel giardino, con momenti di gioco libero e contatto con la natura. Un’iniziativa che ha unito sport, socialità e attività educative, coinvolgendo bambini e famiglie in un contesto semplice e partecipato.

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