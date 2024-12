Sabato 21 dicembre, l’Orto Giardino Mariposa de Cardu a Quartucciu ospiterà un evento speciale, dove il gioco incontra la solidarietà. In occasione del Mondo Eco Festival Letterario, organizzato da Il Crogiuolo, si terrà un torneo di Tancas: l’obiettivo è raccogliere fondi per sostenere gli studi di Ismail Mousa, uno studente palestinese di medicina che sta lottando contro le difficoltà imposte dalla guerra e dalla povertà.

Ismail, 24 anni, ha lasciato il suo paese per proseguire il suo percorso accademico in Kirghizistan nel 2023, poco prima dell’inizio dei bombardamenti israeliani su Gaza. La sua famiglia ha perso tutto, ma grazie alla solidarietà internazionale, tra cui quella dell’associazione Terra di Canaan, il ragazzo continua a studiare, nonostante il dolore e la difficoltà.

L’iniziativa, che prevede una quota di partecipazione, mira a raccogliere fondi per sostenere Ismail nel suo percorso accademico. I fondi raccolti, infatti, saranno destinati direttamente al giovane, che non ha altro supporto economico, e lo aiuteranno a garantire la prosecuzione dei suoi studi. Durante il torneo, Simone Riggio, ideatore di Tancas, introdurrà il gioco e il mondo editoriale che lo sostiene, mentre Roberto Sedda parlerà dell’importanza educativa del gioco, sottolineando come quest’ultimo possa diventare uno strumento di crescita e sensibilizzazione.

L’evento è aperto a tutti, ed è un’opportunità unica per unire divertimento e solidarietà. Una volta iscritti, i partecipanti si sfideranno in una parità secca di un’ora, dove chi accumulerà più “francos” e investimenti sarà dichiarato vincitore e riceverà in premio un gioco di Tancas. Per partecipare, basta iscriversi inviando un messaggio WhatsApp.

