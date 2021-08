Il cadavere di un uomo è stato trovato poco fa in una abitazione di Villasimius: sul posto sono subito arrivati i carabinieri della Stazione e del Nucleo operativo della Compagnia di San Vito col capitano Massimo Meloni. Presenti anche un’ambulanza e il medico legale per chiarire le cause della morte.

In merito il riserbo è totale con gli accertamenti che vengono fatti a 360 gradi, senza insomma escludere evidentemente alcuna ipotesi.

La vittima è un uomo di 54 anni: non si sa se a lanciare l'allarme siano state persone sue conoscenti. Probabilmente la salma sarà trasferita a breve all'Istituto di medicina legale del Policlinico di Monserrato per la perizia che domani potrebbe chiarire l'accaduto.

