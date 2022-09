Telefonini muti a Gesico.

Nel piccolo centro dell’alta Trexenta gli operatori di due reti telefoniche hanno attivato la rete 4G, tra l’altro in forte ritardo rispetto ai paesi dei centri vicini. Il problema però è che contemporaneamente è stato eliminato il servizio della rete 2G, perciò chi non ha uno smartphone 4G di nuova generazione non può telefonare.

Tante le proteste dei cittadini rimasti isolati, con tutti i rischi e i problemi che questa situazione sta creando ormai da diversi giorni.

Del problema si sta interessando anche l’amministrazione comunale e in particolare il sindaco Terenzio Schirru che sta predisponendo una protesta formale.

È urgente riattivare la rete 2G dei due operatori telefonici rimasti scoperti, anche se per farlo è necessario posare dei cavi ex-novo e fare delle connessioni: operazioni che potrebbero richiedere parecchio tempo.

Non è la prima volta che la piccola comunità di Gesico è costretta a subire un grave disservizio sulle linee telefoniche. La situazione è parecchio delicata: in paese ci sono persone anziane che nei giorni scorsi erano in procinto di dover fare piccoli interventi per problemi di salute (in regime di day hospital) e per questo dovevano contattare i loro referenti nelle strutture ospedaliere (oppure attendevano una telefonata), ma non hanno potuto farlo. Anziani costretti ora ad acquistare uno smartphone 4G con tutte le difficoltà che comporta imparare a utilizzarlo in tempi brevissimi.

