È stato installato il primo defibrillatore semiautomatico esterno (Dae) di Gesico, donato dalla famiglia di Antonello Zedda e dal circolo Acli in ricordo di uno dei fondatori della Pro loco di Gesico, sempre molto attivo nella promozione di iniziative sociali e sportive, scomparso nel novembre 2020 a causa di un incidente di lavoro. Sono intervenuti il sindaco Terenzio Schirru, il presidente del circolo Acli Giulio Zedda, il presidente delle Acli della Sardegna Mauro Carta e la moglie di Antonello, Mariangela Salis. Presente anche una delegazione della Pro loco di Villanovafranca.

La cerimonia di inaugurazione è stata un’occasione per l’intera comunità per occuparsi della promozione della sicurezza sanitaria; una forma di garanzia per i cittadini e, al tempo stesso, di educazione alla cultura del primo soccorso per adulti e bambini. La morte di Antonello Zedda, tra le sue tante passioni c’era anche quella per l’archeologia, a soli 52 anni aveva provocato una forte emozione tra gli abitanti di Gesico, il nobile gesto dei familiari e delle Acli è il modo modo migliore per ricordarlo.

