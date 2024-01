Turismo e sostenibilità: dieci startup per richiamare i visitatori in Trexenta, nel Sarrabus e nel Gerrei attraverso la valorizzazione delle produzioni locali. Domani, giovedì 25 gennaio, alle 16.30, nella sede di casa Schirru, in via Sant’Amatore 20 a Gesico, verranno presentate le dieci start-up nate grazie ai due bandi del Gruppo azione locale (Gal) dedicati uno al rafforzamento del sistema dell’ospitalità e l’altro alla valorizzazione delle produzioni alimentari locali.

All’incontro chiamato “Nuova imprenditorialità nelle aree rurali: le start-up nel territorio” parteciperanno i rappresentanti del Gal Sole Grano Terra, quelli di Laore e dell’assessorato all’Agricoltura della Regione Sardegna e i titolari delle imprese nate sul territorio. La ricetta per richiamare i turisti in un territorio, quello del Gal appunto, lontano dal mare è fatta di iniziative e progetti che rispettino l’ambiente, valorizzino le tradizioni territoriali, mettano in luce le aree archeologiche e contribuiscano a creare opportunità per la crescita delle economie locali. L’ospitalità proposta è fatta di prodotti a chilometro zero per godere appieno delle specialità offerte dal territorio visitato.

© Riproduzione riservata