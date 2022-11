Il primo skateboard a tre anni, un regalo di compleanno talmente gradito che da allora quella tavola è diventata inseparabile. “Così è partita la mia passione, all’inizio cadevo, mi facevo male, ma la voglia di imparare e divertirmi ha vinto su tutto”, racconta il piccolo skateboarder di Selargius, Gabriele Ludovico Spiga, dodici anni appena e un terzo posto conquistato nel contest nazionale di fine ottobre nella provincia di Roma. L’unico sardo, salito sul podio per le sue prodezze sportive, un piccolo campione dalla carriera promettente.

In vista ci sono le prossime competizioni, e la speranza di avere presto uno skate park. “Se ci fosse uno spazio dedicato ci sarebbero molti più skater, e non saremmo costretti a cimentarci per strada”, l’appello del piccolo campione.

Per ora c’è l’impegno del sindaco Gigi Concu: “Sono già al lavoro per realizzarlo, uno spazio che spero possa divenire un richiamo per l’hinterland, e prima ancora soddisfare i tanti amanti di questo sport presenti anche nel nostro territorio”.

