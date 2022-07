Due giovani algerini, domiciliati al Cpa di Monastir, sono stati denunciati a San Sperate dai carabinieri di Uta per furto con destrezza.

I 19enni, arrivati in Sardegna a bordo di barchini, sono stati sorpresi mentre, al supermercato Carrefour sulla 131, si appropriavano di materiale elettronico per un valore di 50 euro circa tentando poi di uscire senza pagare, utilizzando la corsia riservata a chi non avesse fatto acquisti.

La refurtiva è stata restituita ai gestori del punto vendita.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata