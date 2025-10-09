Cittadini di Sarroch risvegliati ancora una volta dalle sirene e dal fumo sprigionato dagli impianti della Saras.

Un incendio si è sviluppato nel cuore della notte, intorno alle 3.30, negli impianti sud della raffineria. L’allarme è rientrato verso le 6, quando sono nuovamente risuonate le sirene.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco di Cagliari. Tutti gli ingressi sono stati chiusi e poi riaperti nelle prime ore del mattino.

Il Comune ha chiesto un incontro urgente ai vertici dell’azienda, che si terrà in mattinata nel municipio.

In questi giorni è in corso una fermata degli impianti programmati che provoca il fenomeno ben noto ai cittadini dell’accensione delle torce, che bruciano il prodotto non lavorato quando gli impianti sono fermi.

