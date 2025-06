Pomeriggio di fuoco oggi a Capoterra. Intorno alle 14.37 la sala operativa dei vigili del fuoco ha attivato una squadra dell’associazione Prociv Santa Barbara per domare un incendio in località Pisighittu. Il rogo, alimentato dal vento, ha raggiunto vecchie vigne, sterpaglie e un canneto, minacciando abitazioni e serre. Sul posto anche una pattuglia della stazione forestale di Uta.

Durante le operazioni di spegnimento, la squadra della Prociv ha individuato un secondo focolaio in località Is Coddus. Per fronteggiare l’emergenza, sono state attivate ulteriori forze: una squadra del Grusap, una della Misericordia di Capoterra, una partenza dei Vigili del Fuoco e una seconda pattuglia forestale di Uta.

Grazie al pronto intervento di tutte le squadre coinvolte, i due incendi sono stati rapidamente circoscritti, limitando seriamente i danni.

(Unioneonline/v.f.)

