Gestione non autorizzata e combustione illecita di rifiuti.

Con queste accuse i carabinieri di Uta hanno denunciato un 49enne, operaio con precedenti a carico.

L'uomo, che per lavoro si era già occupato di smaltimento di rifiuti speciali, aveva accumulato su un proprio terreno nella periferia del paese rifiuti speciali tra i quali una carcassa di automobile e diverse biciclette.

Ieri, per disfarsene, ha pensato di bruciarli, appiccando il fuoco e provocando un intenso fumo nero che non è sfuggito ad una pattuglia dell'Arma in servizio di perlustrazione.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata