Un 50enne di Assemini, incensurato, è stato arrestato dai carabinieri e messo ai domiciliari. Oggi è prevista l’udienza con rito direttissimo.

I militari, nella giornata di ieri, hanno ricevuto una telefonata in cui veniva segnalata un’accesa lite, nata per futili motivi, in via Di Vittorio tra il 50enne e un’altra persona. L’uomo, alla vista della pattuglia, è salito su un’auto e, incurante dell’alt imposto dai carabinieri, si è dato alla fuga rischiando anche di travolgere un militare. Ne è nato un inseguimento fino a corso Africa dove la macchina è stata fermata e il guidatore si è rifiutato di fornire le proprie generalità. Ha cercato di allontanarsi di nuovo strattonando uno dei carabinieri e infine è stato immobilizzato e arrestato.

(Unioneonline/s.s.)

