Torna l’8 dicembre al teatro comunale di Ortacesus la sfilata solidale “La bellezza in un sorriso”, nata per regalare un momento spensierato a chi sta attraversando un capitolo buio della propria vita. In passserella ci sono gli abiti della sarta Rita Giua, disegnati e realizzati per donne malate di tumore. Il debutto dell’iniziativa nel 2018, poi lo stop per il Covid e ora il ritorno sulle scene.

La stilista nel 2017, dopo una diagnosi di cancro al seno, ha iniziato il lungo percorso di cura, verso la guarigione. Passava tanto tempo nelle sale d’aspetto con altre donne, con le quali ha condiviso racconti, momenti di gioia e momenti di paura. Attimi, confidenze, attese infnite. Il tutto ha portato la creativa a esprimere un nuovo desiderio: mettere al servizio di quelle “compagne di viaggio” la sua professione e gli anni di esperienza nel mondo del cucito. Così, con l’aiuto della figlia Giorgia, stilista, ha prima disegnato e poi realizzato i modelli, sia da giorno che da sera. Diverse le collezioni già a disposizione, tanta la voglia di portarle su un red carpet.

In sinergia con un team di parrucchieri, truccatori e sponsor – che hanno prestato alla causa il loro lavoro – quanto solo immaginato è poi diventato realtà. Il 24 novembre 2018, al T-hotel di Cagliari si è tenuta la prima edizione della sfilata. L’anno successivo la replica, nel salone delle feste del Comando Generale dell’Esercito, a Cagliari. A calcare la passerella, per vivere una serata indimenticabile, tutte le donne che avevano ispirato quegli stessi vestiti, che sono diventate così modelle per un giorno. E la magia dell’evento torna con un nuovo appuntamento, nuove indossatrici, nuove creazioni sartoriali.

(Unioneonline/v.f.)

