È stata appena resa pubblica la prima parte della graduatoria per i contributi destinati al sostegno delle spese di affitto, un aiuto che ogni anno interessa migliaia di famiglie del comune di Quartucciu. Si tratta ancora di una fase preliminare: gli elenchi sono provvisori e serviranno principalmente a calcolare il fabbisogno annuo da comunicare alla Regione Sardegna. Non sono ancora definitivi e non determinano l’importo che ciascun richiedente riceverà. Gli uffici comunali, però, lavorano affinché il processo si concluda positivamente per tutti coloro che ne hanno diritto.

La determinazione dello scorso 14 novembre ha dato il via alla pubblicazione degli elenchi che suddividono le domande in tre gruppi: istanze ammesse, istanze con documentazione incompleta e istanze non ammesse. Quest’ultima categoria, purtroppo, rappresenta un ostacolo per chi sperava in un sostegno immediato. Le pratiche con documentazione mancante sono state identificate e gli uffici comunali stanno facendo tutto il possibile per sollecitare le integrazioni necessarie, invitando i cittadini a fornire quanto prima i documenti richiesti.

Il Comune ha precisato che questi elenchi non determinano ancora l’entità effettiva del contributo che ogni richiedente riceverà. Si tratta infatti di una prima fotografia, utile a quantificare il fabbisogno da comunicare alla Regione Sardegna.

Al fine di tutelare la privacy, gli elenchi riportano il numero di protocollo assegnato al momento della presentazione della domanda. In caso di smarrimento del numero di protocollo, gli interessati possono presentare richiesta scritta alla mail affarigenerali@comune.quartucciu.ca.it accompagnata da copia del documento di identità. Tale informazione non verrà fornita telefonicamente.

Per informazioni è possibile contattare il n. 07085954276 nei giorni lunedì dalle 10.30 alle 12.30 e martedì pomeriggio dalle 15.45 alle 17.15 o inviare una mail a affarigenerali@comune.quartucciu.ca.it

