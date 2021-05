Focolaio di Covid, con tanto di sospetta variante indiana, a bordo di una petroliera attraccata di fronte a Sarroch.

Dell’equipaggio fanno parte 23 persone, tutti originari dell’India: su 21 tamponi analizzati dal laboratorio del Policlinico di Cagliari 13 hanno dato esito positivo. Di questi, 11 sono asintomatici, uno ha lievi sintomi, l’altro sintomi pesanti, tanto che necessita un ricovero.

Ora si attende lesito del sequenziamento per stabilire la natura della variante, che è presumibilmente indiana. Il mercantile è arrivato ieri mattina per attraccare al pontile della Saras a Sarroch per operazioni di scarico e carico di greggio. Ma prima di attraccare, alla centrale operativa è arrivata subito la comunicazione della presenza a bordo di varie persone con sintomi Covid.

Da lì è scattata la procedura prevista in queste circostanze: la nave è rimasta in rada e a bordo sono saliti i medicici dell'Usmaf (Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera) e dell'Ats per testare l'equipaggio. Ora, fa sapere l'assessorato alla Sanità, "tutto è sotto controllo e preso in carico, si valuta il da farsi".

(Unioneonline/L)

